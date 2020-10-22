Валериановск победил в областном конкурсе на самую трезвую территорию

Вид на Валериановск с высоты птичьего полёта. Фото: Вячеслав Бухаров

Посёлок Валериановск из Качканарского ГО выиграл областной конкурс «Здоровое село – территория трезвости». В качестве приза он получит 560 тысяч рублей из региональной казны. В администрации посёлка нам рассказали, куда пойдут эти деньги.

Валериановск – один из крупнейших населённых пунктов Качканарского городского округа. Основанный в 1892 году как прииск по добыче золота, он насчитывал пять тысяч жителей. В 1930-е годы, когда месторождение золота истощилось, Валериановск преобразовали в рабочий посёлок. А в 1950-е годы, когда по соседству начал создаваться город Качканар, сельская территория снова ожила.

Сегодня в Валериановске проживает две тысячи человек. В областном конкурсе «Здоровое село – территория трезвости» жители приняли участие впервые.

– Все организации, действующие на территории, внесли свой вклад в это дело. Вместе оформляли заявку, вместе встречали представителя конкурсной комиссии из области, – рассказал начальник управления делами посёлка Александр Бобров. – В Валериановске уже не первый год идёт активная пропаганда здорового образа жизни. Действует молодёжный спортивный клуб «Лидер». Есть хорошая инфраструктура – спортивно-игровая площадка, корт и другие объекты. И то, что с первого раза мы выиграли такой конкурс, это, конечно, большой успех для нас.

Денежный приз от области Валериановск потратит на покупку оборудования для скейт-парка. Это давняя мечта жителей посёлка, сказал Бобров. Установить скейт-парк планируется до конца года.

Напомним, конкурс на самое трезвое село проводится в регионе с 2015 года, в рамках нацпроекта «Демография». Участники проводят спортивные и культурно-массовые мероприятия, ратуя за здоровый образ жизни. Ведут они и информационные кампании среди жителей по пропаганде трезвости. В этом году участие в конкурсе приняли 58 территорий. Второе место занял посёлок Баранчинский (Кушвинский ГО): денежный приз – 400 тысяч рублей. На третьем месте – село Сладковское (Слободо-Туринский МО): приз – 240 тысяч рублей.

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