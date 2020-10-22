Министр здравоохранения РФ уходит на самоизоляцию

Результат теста на коронавирус у одного из членов семьи Михаила Мурашко оказался положительным. Фото: пресс-служба Кремля.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко уходит на двухнедельную самоизоляцию. Результат теста на коронавирус у одного из членов его семьи оказался положительным.

"В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать удаленно", - передаёт слова помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова ТАСС.

Он уточнил, что сам глава Минздрава чувствует себя хорошо, а решение об уходе на карантин было принято с целью обезопасить сотрудников министерства. По словам Алексея Кузнецова, представлять Михаила Мурашко на публичных мероприятиях будет его первый заместитель Игорь Каграманян.

Напомним, в конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о положительном результате теста на COVID-19. В первой половине мая о заражении коронавирусом заявили глава Минстроя Владимир Якушев, его заместитель Дмитрий Волков и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, коронавирусом переболел пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.