Сдать тест на COVID-19 можно будет ещё в одной больнице Екатеринбурга

В микробиологической лаборатории ДГКБ № 11 можно будет определить более 20 видов инфекций. Фото: Павел Ворожцов.

Роспотребнадзор выдал разрешение Детской городской клинической больнице (ДГКБ) № 11 в Екатеринбурге на самостоятельное проведение тестирования на коронавирус и другие инфекции. В микробиологической лаборатории медучреждения можно будет определить более 20 видов инфекций.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, раньше анализы пациентов отправлялись в сторонние лаборатории, что увеличивало время готовности результатов и требовало дополнительных материальных затрат. Сейчас в ДГКБ № 11 процесс учёта данных пациентов и результатов исследований полностью автоматизирован, а срок получения результата сведён до минимума.

Самостоятельное проведение тестирование стало возможным благодаря приобретению нового современного оборудования, позволяющего оперативно диагностировать инфекции. Первое время лаборатория сможет проводить по 120-140 тестов в сутки, но в дальнейшем их число будет увеличено вдвое. Кроме того, после выхода на запланированные мощности больница будет оказывать услуги по тестированию пациентов других медучреждений и граждан уральской столицы.

"Детская городская клиническая больница № 11 теперь может предложить широкий спектр исследований "под одной крышей": микробиологическую диагностику, иммуноферментный анализ (ИФА) крови и метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - сообщила заведующая микробиологической лабораторией больницы, главный внештатный бактериолог Екатеринбурга Наталья Кочнева.

Напомним, что в начале сентября в аэропорту Кольцово открылся пункт тестирования на COVID-19, а с 23 сентября он стал работать круглосуточно.

Читайте также:

В Свердловской области разработали новую схему лечения детей в период пандемии COVID-19.