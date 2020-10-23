В Екатеринбурге с начала пандемии выявили более 20 тысяч заболевших коронавирусом

Всего за неделю вирус подхватили более тысячи екатеринбуржцев. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

С начала пандемии в Екатеринбурге зарегистрировали 20 058 человек, заболевших коронавирусом. На уральскую столицу по-прежнему приходится около 60% от общего числа подтверждённых случаев заражения в Свердловской области.

Как сообщала ранее «Областная газета», порог в 19 тысяч заражённых Екатеринбург преодолел 15 октября. То есть всего за неделю вирус подхватили более тысячи горожан. В частности, накануне инфекцию обнаружили у 121 екатеринбуржца.

Актуальную карту распространения коронавируса по Среднему Уралу обнародовало Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Согласно этим данным, очередной порог по количеству заразившихся перешагнули также Верхняя Пышма (там за время пандемии зафиксировали более 800, а именно 805 инфицированных) и Ревда (более 700, а точнее — 706).

Полный список городов с количеством выявленных заболевших в них публикуем ниже.