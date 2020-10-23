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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 октября 2020, 11:52

В свердловском минздраве выясняют подробности увольнения врачей из екатеринбургской ЦГКБ №1

ЦГКБ №1

За последний месяц из ЦГКБ №1 уволились два врача. Фото: Галина Соловьёва.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретился с коллективом Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга. Мероприятие было организовано, чтобы выяснить, действительно ли из учреждения массово увольняются врачи.

Андрей Карлов задал вопрос сотрудникам ЦГКБ №1, правда ли, что из-за необходимости развернуть на базе терапевтического отделения госпиталь для пациентов с COVID-19 из больницы уволились 40 человек. Коллектив учреждения эту информацию не подтвердил, отметив, что за последний месяц заявления об увольнении написали только два врача.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. Он также сообщил, что по итогам встречи, в ходе которой обсуждался не только вопрос дефицита кадров, но и проблема чрезмерной нагрузки на специалистов, в том числе большой объём отчётности, министр запланировал проведение ряда совещаний.

Сегодня рабочий день министр здравоохранения Андрей Карлов начал со встречи с коллективом ЦГКБ №1 Екатеринбурга. Самые...

Posted by Konstantin Shestakov on Thursday, October 22, 2020

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что управление здравоохранения Екатеринбурга организовало проверку по сообщениям о массовом увольнении медицинских работников горбольницы №1.

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