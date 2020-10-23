За сутки на Среднем Урале подтвердили 268 диагнозов COVID-19

Общее число заболевших свердловчан - 33 952. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 9 человек больше, чем накануне.

По данным регионального штаба по борьбе с инфекцией, больше всего новых случаев заболевания выявлено в Екатеринбурге - 155. Также заражённые обнаружены среди жителей Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа, Тавдинского и Туринского городских округов.

Общее число заболевших свердловчан - 33 952.

Состояние 217 госпитализированных пациентов оценивается как тяжёлое. 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ. 704 человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа из больниц региона выписались 302 пациента, победивших болезнь. Общее число излечившихся свердловчан - 26 101.

Также за сутки задокументировано пять смертей больных COVID-19. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 733 жителя региона.

Напомним, накануне сообщалось о 259 заболевших свердловчанах. Эта цифра оказалась самой высокой с середины июля. Днём ранее в регионе суточная заболеваемость COVID-19 снизилась впервые за восемь дней, тогда сообщалось о 255 инфицированных.