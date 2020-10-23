Суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые превысила 17 тысяч

Общее число заболевших россиян с начала пандемии достигло 1 480 646. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России выявлено 17 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд суточной заболеваемости в стране.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах. Большего всего диагнозов подтвердили в Москве (5 478) и Санкт Петербурге (710). Свердловская область занимает шестую строчку среди регионов РФ с 268 заболевшими. Общее число инфицированных россиян с начала пандемии достигло 1 480 646.

Фото: оперативный штаб

Фото: оперативный штаб

За последние 24 часа из больниц выписались 11 263 излечившихся пациента. С начала пандемии болезнь победил 1 119 251 россиянин.

Также за сутки зафиксировано 283 смерти пациентов с COVID-19. За весь период в России от коронавируса скончалось 25 525 человек.

Накануне сообщалось о 15 971 россиянах, заболевших коронавирусом.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 56,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 546 тысяч таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 338 798 человек.