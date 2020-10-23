За сутки жертвами COVID-19 стали ещё пятеро свердловчан

Общее число жертв коронавирусной инфекции на Среднем Урале с начала пандемии достигло 733. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области задокументировано пять смертей среди пациентов, больных COVID-19. Общее число жертв коронавирусной инфекции на Среднем Урале с начала пандемии достигло 733.

Данные о пяти летальных исходах в Свердловской области подтверждают федеральный и региональный штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 733», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, случаи смерти пациентов с COVID-19 на Среднем Урале фиксируются ежедневно на протяжении уже почти месяца. Последний раз ни одного летального исхода не зарегистрировали 28 сентября. Ранее в Свердловской области два дня подряд сообщалось о десяти жертвах заболевания.

За минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию подхватили 268 свердловчан. В России суточная заболеваемость впервые с начала пандемии превысила 17 тысяч человек.