Министр просвещения РФ поставил прививку от COVID-19

Глава министерства поставил отечественную вакцину, но какую именно - не уточняется. Фото: пресс-служба Кремля.

Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов привился вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказал директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора департамента международного сотрудничества Минпросвещения, глава министерства поставил отечественную вакцину. Однако уточнять, какую именно, Сергей Шатунов не стал.

Напомним, в начале октября от коронавируса привились глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова. Также прививку от COVID-19 уже поставили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Свердловской области вакцину "Спутник V" уже опробовали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения региона Андрей Карлов, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин и заведующая приёмным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова. Желание привиться от коронавируса также изъявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.