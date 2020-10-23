Серовской городской больнице подарили два кислородных концентратора

«Красная зона» в Серовской городской больнице Фото: «Первый в Серове»

Два кислородных концентратора подарил Серовской городской больнице руководитель холдинга «Лесной Урал» Сергей Антоненко. Аппараты сразу же отправились в «красную зону». Об этом «Облгазете» сообщила главный редактор журнала «Первый в Серове» Тамара Романова.

– Я не хотел афишировать этот поступок, но возможно, кого-то ещё он мотивирует помочь медикам, – пояснил Сергей Антоненко. – Один аппарат мы купили от предприятия, второй – от нашей семьи.

– Вопросы с обеспечением кислородом периодически возникают, поскольку пациентов много. Кислородные концентраторы не привязаны к системе снабжения кислородом в больнице и могут перемещаться при необходимости. Уже запустили их в работу и с их помощью помогаем нашим пациентам, – отметил главный врач больницы Иван Болтасев.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области на 22 октября, в Серове лабораторно подтверждено 458 случаев заражения COVID-19. В Серовской городской больнице сейчас находится 58 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировали родильное отделение больницы, а в середине октября власти Серова передали под обсерватор загородный лагерь «Чайка», где могут находиться более 80 человек с бессимптомным или лёгким течением болезни.

Опубликовано в №... от 24.10.2020 под заголовком «...»