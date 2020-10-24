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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 октября 2020, 10:44

Росздравнадзор проверит работу скорой в Екатеринбурге

скорая помощь в Екатеринбурге

Росздравнадзор по поручению главы Минздрава проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов.

Росздравнадзор проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге. Такое поручение ведомству дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Что послужило поводом для проведения проверки, не уточняется.

Напомним, на этой неделе главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв заявил, что в уральской столице зафиксирован рост обращаемости граждан в экстренную службу и что из-за этого задержки прибытия бригад порой достигают шести часов.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков также рассказал о том, что скорая помощь работает в очень напряжённом режиме, что из-за огромного количества обращений время прибытия автомобилей скорой помощи к пациентам с подтверждённым коронавирусом значительно увеличилось.

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