В Свердловской области ещё 273 человека заразились коронавирусом

Общее число инфицированных в Свердловской области достигло 34 225. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зафиксировали 273 новых случая заражения коронавирусом. Это на пять случаев больше, чем накануне.

За сутки 149 заболевших обнаружено в Екатеринбурге. Также подозрения на COVID-19 подтвердились у жителей Артёмовского, Асбеста, Артинского ГО, Алапаевска и Алапаевского района, Богдановича, Белоярского ГО, Берёзовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Горноуральского ГО, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Кушвы, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимского района, Краснотурьинска, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска и Тавдинского ГО.

Общее число инфицированных за время пандемии в регионе достигло 34 225.

Как передаёт региональный оперштаб по борьбе с вирусом, в настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 215 пациентов, 102 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 742 человека пребывают в состоянии средней степени тяжести. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа из свердловских больниц выписались 253 человека. Всего же справиться с болезнью сумели 26 354 уральца.

Коронавирус унёс жизни ещё троих пациентов с COVID-19. Общее число жертв заболевания - 736.

Напомним, что количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале уже на протяжении двух недель превышает 200. Зарегистрированное сегодня число заболевших стало самым большим с середины июля.