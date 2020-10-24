Почти 400 свердловчан вернулись из зарубежных поездок с коронавирусом

С начала августа из-за рубежа в Свердловскую область вернулись 35 127 человек. Фото: Галина Соловьёва.

С начала августа из-за рубежа в Свердловскую область вернулись 35 127 человек. Большинство из них – 34 149 человек – как и полагается, сдали тест на коронавирус в первые три дня после возвращения.

У 397 из них результат тестирования оказался положительным, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Остальные 978 свердловчан не сдали анализы в установленный срок или не разместили их результаты на портале госуслуг. В отношении 351 такого гражданина уже составлены протоколы, материалы направлены в суды.

Штрафы уже наложены на 24 нарушителей. Общая сумма штрафов – 253 500 рублей.

Напомним, за последние сутки в Свердловской области выявили 273 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных в регионе - 34 225.