Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 октября 2020, 18:34

Почти 400 свердловчан вернулись из зарубежных поездок с коронавирусом

пассажиры в Кольцово

С начала августа из-за рубежа в Свердловскую область вернулись 35 127 человек. Фото: Галина Соловьёва.

С начала августа из-за рубежа в Свердловскую область вернулись 35 127 человек. Большинство из них – 34 149 человек – как и полагается, сдали тест на коронавирус в первые три дня после возвращения.

У 397 из них результат тестирования оказался положительным, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Остальные 978 свердловчан не сдали анализы в установленный срок или не разместили их результаты на портале госуслуг. В отношении 351 такого гражданина уже составлены протоколы, материалы направлены в суды.

Штрафы уже наложены на 24 нарушителей. Общая сумма штрафов – 253 500 рублей.

Напомним, за последние сутки в Свердловской области выявили 273 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных в регионе - 34 225.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.10.2020, 19:33 / Спорт
Короткую программу на третьем этапе Кубка России выиграла Дарья Усачёва. Анастасия Гулякова - четвёртая
24.10.2020, 18:54 / Общество
В Екатеринбурге горбольницу №36 привлекли к борьбе с COVID-19
24.10.2020, 18:34 / Общество
Почти 400 свердловчан вернулись из зарубежных поездок с коронавирусом
24.10.2020, 17:40 / Общество
В РАН заявили, что морские млекопитающие не пострадали от токсичных водорослей на Камчатке
24.10.2020, 16:49 / Общество
На Среднем Урале продлили предупреждение о мокром снеге и гололедице