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25 октября 2020, 09:25

В Каменске-Уральском и Каменском районе 600 инфицированных COVID-19: карта распространения

Карта распространения

Каменск-Уральский находится на шестой позиции в списке муниципалитетов региона с наибольшим числом заболевших COVID-19. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Свердловское управление Роспотребнадзора обновило данные по числу заражённых коронавирусом в регионе. Число заражённых в Каменске-Уральском и Каменском районе достигло 600 человек.

Согласно данным на сайте надзорного ведомства, в Екатеринбурге насчитывается 20 362 случаев заражения COVID-19, в Нижнем Тагиле - 2 249 случаев, а в Первоуральске - 843 случая. Далее в списке муниципалитетов, где за всё время пандемии коронавирус подхватили более 300 человек, идут Верхняя Пышма (824 заражённых), Ревда (715), Каменск-Уральский и Каменский район (600), Берёзовский (544), Серов (460), Асбест (397), Реж (370), Нижнесергинский район (353), Красноуфимск и Красноуфимский район (350), Ирбит и Ирбитский район (324) и Краснотурьинск (313).

Меньше всего случаев заболевания коронавирусом в Верхнейвинском (19 заболевших), Волчанске (19), Сосьве (19), Староуткинске (18), Уральском (14), пгт Малышева (6), Гарях (2) и Пелыме (1). Таборинский район Свердловской области COVID-19 всё ещё обходит стороной.

Фото: Управление Роспотребнадзора в Свердловской области

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