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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 октября 2020, 12:32

На Среднем Урале подтвердили 276 новых случаев заболевания COVID-19

Граффити COVID-19

Общее число инфицированных COVID-19 на Среднем Урале превысило 34,5 тыс. человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа в Свердловской области лабораторно подтверждено 276 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 на Среднем Урале превысило 34,5 тыс. человек.

Согласно данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, новые заражённые выявлены в Екатеринбурге (+100), Алапаевске, Асбесте, Арамильском городском округе, Ачите, Белоярском городском округе, Березовском, Богдановиче, Верхней Салде, Верхней Пышме, Горноуральском городском округе, Дегтярске, ЗАТО Свободный, Ирбите, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуральске, Каменске-Уральском, Качканаре, Кировграде, Кушве, Красноуфимске, Камышловском районе, Нижней Салде, Невьянске, Нижнесергинском районе, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Реже, Рефтинском, Сухом Логе, Североуральске, Серове, Сысертском и Шалинском городских округах.

На сегодняшний день в тяжёлом состоянии пребывают 29 пациентов, 116 из которых подключены к ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 907 человек, а остальные чувствуют себя удовлетворительно. 

Из больниц Среднего Урала за последние сутки выписали 224 пациентов. За всё время пандемии болезнь удалось победить 26 578 свердловчанам.

Также сообщается, что COVID-19 унёс жизни ещё трёх уральцев. Общее число жертв опасной болезни в регионе достигло 739.

Напомним, что более 200 заболевших в сутки выявляется в Свердловской области ежедневно уже на протяжении двух недель - днём ранее подтвердили 273 новых случая заражения коронавирусом. С 13 по 20 октября суточная заболеваемость на Среднем Урале росла ежедневно, но 21 октября произошёл небольшой спад.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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