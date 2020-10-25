Онкологическое отделение ГКБ №40 в Екатеринбурге перепрофилируется под больных COVID-19

Онкологическая помощь, которая не требует немедленного вмешательства, будет оказываться в других профильных стационарах уральской столицы. Фото: Павел Ворожцов.

Отделение онкомаммологии Екатеринбургской городской клинической больницы (ГКБ) №40 перепрофилируется под приём неотложных пациентов с коронавирусом и острыми хирургическими патологиями. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в Свердловской области.

"Именно этой категории пациентов в настоящий момент требуется специализированная хирургическая помощь, которую может оказать многопрофильная больница", - сообщили "Областной газете" в оперштабе.

Отмечается, что онкологическая помощь, которая не требует немедленного вмешательства, будет оказываться в других профильных стационарах уральской столицы.

Напомним, ранее сообщалось о перепрофилировании под пациентов с коронавирусом ещё нескольких медицинских учреждений региона. В их числе хоспис ЦГБ №2 в Екатеринбурге и санаторий "Сосновый бор" в Нижнем Тагиле.

Также 17 октября минздрав Свердловской области опубликовал список медучреждений региона, в которых будут принимать пациентов с диагнозами COVID-19 и пневмония. Согласно документу, в 49 больницах Среднего Урала обустроят почти 7 тыс. коек под пациентов с коронавирусом.