В Асбесте число подхвативших коронавирус превысило 400

На Среднем Урале в девяти городах выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом за время пандемии. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ещё в одном свердловском городе — Асбесте — число заболевших коронавирусом за всё время пандемии перевалило за 400. Теперь на Среднем Урале насчитывается девять городов, превысивших эту отметку.

Как следует из данных обновлённой карты распространения коронавируса, опубликованной на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за последние сутки в Асбесте подтвердили семь новых случаев заражения. Общее число инфицированных там достигло 404.

Также в списке городов, перешагнувших этот порог, значатся Екатеринбург (общее число заболевших - 20 462), Нижний Тагил (2 274), Первоуральск (852), Верхняя Пышма (831), Ревда (741), Каменск-Уральский и Каменский район (613), Берёзовский (563) и Серов (463). Остальную часть списка городов с числом заболевших публикуем ниже.

Фото: по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области