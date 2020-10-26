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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 октября 2020, 12:42

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился у 281 человека

в общественном транспорте: пассажир и кондуктор

177 новых случаев заражения обнаружено в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области подтвердили ещё 281 случай заражения коронавирусом. Это на пять случаев больше, чем было выявлено днём ранее.

Новыми заболевшими стали 177 екатеринбуржцев, а также жители Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского ГО, Артёмовского, Берёзовского, Белоярского ГО, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Горноуральского ГО, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуфимска, Красноуральска, Краснотурьинска, Кушвы, Камышлова, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Рефтинского, Ревды, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Туринского ГО и посёлка Уральский.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 34 782 свердловчан.

Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, в настоящее время 259 пациентов пребывают в тяжёлом состоянии, 931 - в среднем, остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа 185 уральцев, справившихся с болезнью, выписали из больниц. Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 26 763.

Справиться с болезнью не смогли ещё четыре жителя региона, они скончались. За всё время жертвами коронавируса стали 743 человека.

Напомним, суточная заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале растёт уже пятый день подряд. Более того, с начала октября количество ежедневно выявляемых случаев инфицирования выросло почти в два раза.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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