На Среднем Урале зарегистрировали четыре случая смерти от COVID-19

За всё время пандемия унесла жизни 743 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировали четыре новых случая смерти от коронавируса. За всё время пандемия унесла жизни 743 свердловчан.

Информацию о смертности от COVID-19 предоставили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с COVID-19.

Добавим, летальные исходы в регионе регистрируются ежедневно на протяжении уже четырёх недель.

В целом по России число умерших от коронавируса достигло 26 269. За последние сутки скончались 219 россиян с подтверждённым диагнозом.