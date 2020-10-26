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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 октября 2020, 12:46

На Среднем Урале зарегистрировали четыре случая смерти от COVID-19

скорая помощь

За всё время пандемия унесла жизни 743 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зарегистрировали четыре новых случая смерти от коронавируса. За всё время пандемия унесла жизни 743 свердловчан.

Информацию о смертности от COVID-19 предоставили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с COVID-19.

Добавим, летальные исходы в регионе регистрируются ежедневно на протяжении уже четырёх недель.

В целом по России число умерших от коронавируса достигло 26 269. За последние сутки скончались 219 россиян с подтверждённым диагнозом.

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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