На Среднем Урале зарегистрировали четыре случая смерти от COVID-19

В Свердловской области зарегистрировали четыре новых случая смерти от коронавируса. За всё время пандемия унесла жизни 743 свердловчан.
Информацию о смертности от COVID-19 предоставили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с COVID-19.
Добавим, летальные исходы в регионе регистрируются ежедневно на протяжении уже четырёх недель.
В целом по России число умерших от коронавируса достигло 26 269. За последние сутки скончались 219 россиян с подтверждённым диагнозом.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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