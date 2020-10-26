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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 октября 2020, 13:12

В России обновлён рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки

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Предыдущий рекорд суточной заболеваемости в стране превышен на семь случаев. Фото: Павел Ворожцов.

За последние 24 часа коронавирус подхватили 17 347 россиян. Предыдущий рекорд суточной заболеваемости в стране превышен на семь случаев.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за прошедшие сутки диагноз подтвердился у жителей 85 регионов страны, в том числе у 281 свердловчанина. Больше всего заболевших - 5 224 человека - зафиксировали в Москве. Ещё 715 инфицированных - жители Санкт-Петербурга.

Фото: стопкоронавирус.рф

Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 1 531 224. Из них 1 146 096 граждан уже справились с болезнью, в то время как 26 269 человек - стали её жертвами.

За последние сутки из российских больниц выписались 7 574 пациента с COVID-19. Также зарегистрированы смерти 219 человек.

Напомним, накануне в России выявили 16 710 заболевших.

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Областная газета Свердловской области

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