Скорой помощи в Екатеринбурге дополнительно выделят 400 миллионов рублей

Станции скорой медицинской помощи в Екатеринбурге дополнительно выделят 400 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Станции скорой медицинской помощи в Екатеринбурге дополнительно выделят 400 млн рублей. Средства поступят до конца текущего года.

Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, дополнительное финансирование обеспечивает Фонд обязательного медицинского страхования. Первая часть средств была направлена в скорую помощь 23 октября, ещё один транш поступит сегодня.

«В отличие от других медицинских учреждений скорая помощь очень зависит от текущих объёмов, которые трудно точно прогнозировать: вызовов может быть больше или меньше. Поэтому здесь нужен определённый резерв, и мы ведём разговоры не о недофинансировании, а о создании резерва», - передаёт слова замгубернатора региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее в некоторых местных СМИ появились сообщения о возможной приостановки работы экстренной службы якобы из-за долгов в 300 млн рублей. Павел Креков сравнил информацию о нефинансировании работы скорой с разговорами о том, что «Земля начнёт вертеться в обратную сторону».

Также Павел Креков напомнил о том, что за последнее время в скорой помощи Екатеринбурга удалось обновить автопарк и узлы связи, а также открыть дополнительные бригады.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору провести проверку в скорой помощи уральской столицы. До этого главный врач екатеринбургской Станции скорой медицинской помощи Игорь Пушкарёв заявил, что в городе зафиксирован рост обращаемости граждан в экстренную службу и что из-за этого задержки прибытия бригад порой достигают шести часов.