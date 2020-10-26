В Нижнем Тагиле готовятся перевести транспорт скорой помощи на аутсорсинг

В Екатеринбурге на аутсорсинге всего три подстанции скорых из тринадцати, в Нижнем Тагиле же хотят полностью отказаться от собственного парка машин Фото: Алексей Кунилов

Станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила может перейти на аутсорсинг с февраля 2021 года. Такая передача непрофильных функций сторонним организациям для службы скорой помощи области не в новинку. В Екатеринбурге по такому принципу работает часть подстанций с 2014 года, но в Нижнем Тагиле намерены перевести на аутсорсинг обе городские подстанции.

Запрос на предоставление ценовой информации по транспортировке пациентов на сайте госзакупок Нижнетагильская станция уже разместила. Договор предполагается заключить с 1 февраля 2021 года сразу на три года. По условиям технического задания, для оказания «услуг по обеспечению деятельности учреждений скорой медицинской помощи» аутсорсер должен предоставить не менее 30 автомобилей с водителями. Сейчас, по словам заместителя главного врача станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила Галины Клевцовой, на двух городских подстанциях работают 28 машин.

В тему На сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения появилась информация о том, что федеральное ведомство по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко проверит работу скорой помощи в Екатеринбурге. Что стало причиной этого решения, на сайте не уточняется. Возможно, поводом для этого могли быть сообщения в местных СМИ о перегрузке скорой помощи в Екатеринбурге из-за большого количества звонков с жалобами горожан на симптомы коронавируса и ОРВИ. А недавно у приёмного покоя городской больницы №24, перепрофилированной в «ковидный» госпиталь, собралась целая пробка из машин скорой помощи. – Я, как и вы, увидел эту информацию на сайте Росздравнадзора, – сказал «Облгазете» главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв. – Никаких документов мне не поступало, когда они появятся – тогда смогу комментировать ситуацию. Пока я не знаю ни причины проверки, ни когда она будет.

Выходит, с введением новшества медучреждение должно полностью отказаться от собственного транспорта и работать на машинах, предоставляемых сторонними организациями. На такой смелый шаг не решились даже в Екатеринбурге, где сейчас на аутсорсинговых машинах работают всего 3 подстанции из 13. Тем самым учреждение как бы страхует себя на случай вероятных проблем с компанией-аутсорсером. То, что такие проблемы возможны, подтверждает хотя бы январский случай 2020 года, когда при заключении договора с другой компанией водители екатеринбургских скорых массово отказывались переходить к новому поставщику этой услуги. А это создавало прямую угрозу тому, что скорые могли не выйти на линию в положенный срок.

Когда началась пандемия коронавируса, то стало ясно, что нужно увеличивать именно собственный парк скорых. За лето в Екатеринбурге появились 42 машины: покупку 12 автомобилей профинансировал федеральный бюджет, ещё 30 передал в дар медикам Фонд святой Екатерины.

Между тем В конце прошлой недели появились слухи о том, что работу скорой помощи в Екатеринбурге могут приостановить из-за нехватки финансирования. Вчера заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал эту информацию: – Скорая помощь – одна из основных медицинских служб, которой мы всегда уделяли и уделяем особое внимание. Если говорить о станции скорой помощи Екатеринбурга, то на сегодняшний день в значительной степени обновлён её технический парк на бюджетные средства и средства меценатов, полностью обновлены узлы связи, что значительно ускорило передачу сигнала и «проход» телефонных звонков, мы открыли дополнительные бригады в этом году, чего не делалось много лет. Уже в пятницу скорой помощи был отправлен первый транш, следующий ожидаем сегодня. Так будет и далее. Общий объём дополнительного финансирования до конца года достигнет 400 миллионов рублей. И все разговоры, что якобы скорая помощь не будет профинансирована, это примерно разговоры о том, что земля начнёт вертеться в обратную сторону.

Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов отказался комментировать «Облгазете» факт размещения на портале госуслуг подготовительной информации по переходу на аутсорсинг. Но заметил, что если этот шаг будет реализован, то «транспорт будет роздан организациям, которые испытывают большие трудности без него».

– Перевод транспортной услуги на аутсорсинг – один из вариантов пополнения автопарка станций скорой медицинской помощи новыми автомобилями, – прокомментировал ситуацию «Облгазете» пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Окончательного решения по переводу на аутсорсинг всех подстанций скорой помощи в Нижнем Тагиле пока нет. Остаётся только надеяться, что прежде, чем оно появится, неприятный опыт скорых уральской столицы учтут.

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