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27 октября 2020, 08:35

В 36 свердловских муниципалитетах выявили более 100 заболевших коронавирусом с начала пандемии

карта распространения коронавируса на 26 октября

На Среднем Урале насчитывается 36 муниципалитетов, перешедших порог в 100 заболевших за время пандемии. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Список муниципалитетов Свердловской области, где с начала пандемии выявили более 100 заболевших, пополнился Пышминским районом. Теперь на Среднем Урале насчитывается 36 муниципалитетов, перешедших этот порог.

Как следует из данных карты распространения коронавируса, опубликованной на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за последние сутки в Пышминском районе зарегистрировали сразу семь случаев заражения COVID-19, из-за чего муниципалитет поднялся с 42-го на 36-е место в списке свердловских городов по числу выявленных больных, обойдя в нём Верхотурье (96 случаев), Артинский район (97), Дегтярск (98), Богданович (98), Ачит (98) и Карпинск (99).

Полный список с числом инфицированных публикуем ниже.

Фото: по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал увеличить продолжительность осенних каникул в школах и перевести вузы на дистант. Кроме того, в регионе ограничили посещение спортивных мероприятий и продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Поводом для этого послужил рост заболеваемости коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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