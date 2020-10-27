Минздрав РФ обновил перечень препаратов для профилактики и лечения COVID-19

Для лечения новой коронавирусной инфекции Минздрав РФ рекомендовал шесть препаратов. Фото: Алексей Кунилов

Минздрав России опубликовал обновлённую версию рекомендаций по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. В перечень рекомендованных для профилактики препаратов вошли шесть лекарств, также в список включена вакцина «ЭпиВакКорона».

Новая версия временных методических рекомендаций опубликована на сайте министерства. Согласно документу, для профилактики новой коронавирусной инфекции у определённых групп населения могут быть использованы в том числе противовирусный препарат «Умифеновир» и рекомбинантный интерферон (ИФН) — альфа.

«Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно назначение рекомбинантного ИФН-α интраназально (капли или спрей) или «Умифеновир». В качестве медикаментозной профилактики при непосредственном контакте с больным рассматривается использование препарата гидроксихлорохина или рекомбинантного ИФН-α интраназально в комбинации с «Умифеновиром», - говорится в тексте документа.

Отмечается также, что для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных возможно только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α.

В Минздраве также добавили, что, «учитывая рост заболеваемости и высокие риски распространения инфекции на территории нашей страны, целесообразно назначение медикаментозной профилактики определённым группам населения, включая медицинских работников».

Для лечения новой коронавирусной инфекции Минздрав РФ рекомендовал шесть препаратов - «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.

При этом в ведомстве отмечают, что «имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности».

Поэтому применение лекарств допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.

Напомним, как сообщала «Областная газета», накануне в России был обновлён суточный рекорд заболеваемости COVID-19: коронавирус подхватили 17 347 россиян. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 1 531 224. Из них 1 146 096 граждан уже справились с болезнью. 26 269 человек скончались.