В Свердловской области проведено более двух миллионов тестов на COVID-19

Тесты на COVID-19 сдали почти 1,9 миллиона свердловчан. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале общее число проведённых исследований на наличие новой коронавирусной инфекции превысило два миллиона. Тесты на COVID-19 сдали почти 1,9 миллиона свердловчан.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее количество проведённых в Свердловской области исследований составляет 2 014 720. В общей сложности обследовано 1 899 806 человек.

За сутки в регионе проведено 22 129 исследований проб на коронавирус, взятых у людей, имеющих показания для тестирования. Обследования прошли 20 985 свердловчан.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в целом в России проведено более 58,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки в стране сделано 402 тысячи таких тестов. Под медицинским наблюдением в России остаются 355 396 человек.

Напомним, ранее Минздрав РФ обновил практические рекомендации по лечению и профилактике заболевания.

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