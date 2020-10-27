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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 октября 2020, 12:46

В шести свердловских больницах развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

койки

В Свердловской области продолжается создание резерва инфекционных коек. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области продолжается создание резерва инфекционных коек. В ближайшее время в шести медицинских учреждениях появятся новые места для лечения больных коронавирусом и ОРВИ.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, дополнительные койки будут развёрнуты в екатеринбургских Противотуберкулёзном диспансере, центре «Бонум», Институте дерматовенерологии и иммунопатологии, нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, нефрологическом корпусе ГКДБ №9, а также в Берёзовской ЦГБ.

Пациенты этих учреждений будут перенаправляться в другие учреждения здравоохранения в соответствии с планами маршрутизации.

Напомним, в середине октября «Областная газета» писала о том, что в 49 больницах региона подготовят почти семь тысяч коек для лежачих больных. В список уже тогда попали ГКБ №40, Противотуберкулёзный диспансер и центр «Бонум». Количество созданных инфекционных коек в них увеличится.

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