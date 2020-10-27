С начала пандемии коронавирусом заразились более 35 тысяч свердловчан

В Екатеринбурге за последние 24 часа заболели человек.Фото: Павел Ворожцов.

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердили 287 диагнозов COVID-19. Это на шесть случаев заражения больше чем днём ранее.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за последние 24 часа заболели 140 человек.

Также случаи заболевания подтверждены среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Берёзовского, Волчанска, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Сухого Лога, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 35 069 свердловчан.

На сегодняшний день состояние 252 пациентов оценивается как тяжёлое. 193 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 124 человека подключены к аппаратам ИВЛ. 937 человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки из больниц региона выписались 311 свердловчан, победивших недуг. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 27 074 уральца.

Также стало известно ещё о пяти умерших пациентах с COVID-19. Жертвами заболевания стали уже 748 жителей региона.

Добавим, что суточная заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале растёт шестой день подряд. Накануне сообщалось о 281 заболевшем. С начала октября количество ежедневно выявляемых случаев инфицирования выросло почти в два раза.

Добавим, что на Среднем Урале проведено уже более двух миллионов исследований на наличие коронавируса.