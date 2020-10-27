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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 октября 2020, 12:49

За сутки число заболевших коронавирусом россиян увеличилось на 16 550

Общее число заболевших с начала пандемии - 1 547 774.

Общее число заболевших с начала пандемии - 1 547 774. Фото: Галина Соловьева

В России за минувшие сутки  выявлено 16 550 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии - 1 547 774.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего заболевших в Москве (4 312) и Санкт-Петербурге (721). В Свердловской области за сутки заболели 287 человек. Это седьмой показатель в стране.

Фото: оперативный штаб

Из больниц выписались 12 844 россиянина, победивших болезнь. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 158 940 человек.

Фото: оперативный штаб

Также за сутки скончались 320 пациентов с COVID-19. За весь период коронавирус унёс жизни 26 589 россиян.

Напомним, накануне в России был обновлён суточный рекорд заболеваемости COVID-19: коронавирус подхватили 17 347 россиян

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Областная газета Свердловской области

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