Жертвами COVID-19 стали ещё пятеро свердловчан

С начала пандемии жертвами заболевания стали 748 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончались ещё пятеро больных новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии жертвами заболевания стали 748 свердловчан.

Данные о пяти летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 748», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Добавим, летальные исходы в регионе регистрируются ежедневно на протяжении уже четырёх недель. Накануне сообщалось о четырёх летальных исходах.

За сутки в России от коронавируса скончались 320 человек. За весь период жертвами заболевания стали 26 589 россиян.