Часть спортивных школ Екатеринбурга отказались уходить на дистант

В ряде учреждений не стали следовать рекомендациям мэрии и губернатора. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге отправленные накануне на дистант спортивные школы и секции решили продолжить работать в обычном режиме. В ряде учреждений не стали следовать рекомендациям мэрии и губернатора.

Соответствующие письма руководство нескольких спортивных школ и секций разослало родителям учеников и преподавателям. В частности, о решении продолжить работать в привычном режиме уведомили в спортивной школе олимпийского резерва №1.

«Письмо Управления о закрытии носит рекомендательный характер, указ губернатора - инструктирующий документ, он не запрещает тренировки, под ответственность учреждения мы продолжаем заниматься», - говорится в разосланном сообщении.

Преподавателей и тренеров попросили внимательно выполнять инструкцию по короновирусу. В частности, необходимо контролировать признаки заболевания среди учеников, разводить потоки детей в зале и сообщать о всех возникающих ситуациях по заболеванию.

По сообщениям родителей, аналогичное сообщение получили воспитанники спортивной школы «Юность» и других подведомственных управлению учреждений. Оперативно получить комментарий городского управления по физической культуре и спорту не удалось.

Напомним, накануне стало известно, что в учреждения, подведомственные городскому управлению по физкультуре и спорту, пришло письмо с уведомлением об отмене всех спортивных мероприятий с 26 октября по 5 ноября.

В документе, подписанном начальником управления Людмилой Фитиной, также сообщалось о введении на эти даты запрета на участие тренеров и детей-спортсменов в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами Свердловской области. Кроме того, с 26 октября по 5 ноября все тренировки юных спортсменов и обучающихся необходимо было проводить с использованием дистанционных технологий.

Кроме того, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении ряда ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, все спортивные мероприятия, проводимые на объектах физкультуры закрытого типа, будут проходить без зрителей.