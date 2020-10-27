Чем отличается поражение лёгких при COVID-19 от обычной пневмонии, и когда нужно идти на КТ лёгких?

Поражение лёгких при коронавирусе можно определить только по снимкам компьютерной томографии, а не рентгена Фото: Галина Соловьёва

Так называемая «вторая волна» коронавируса вызывает всё большую панику. Люди судорожно пытаются дозвониться до скорой помощи, неотложки и поликлиники при симптомах коронавируса и, не дождавшись оперативной помощи, за собственные деньги вызывают специалиста для взятия теста на COVID-19 и ищут, где им сделать компьютерную томографию лёгких, так как подозревают у себя воспаление. О том, почему поражение лёгких при коронавирусе нельзя называть пневмонией, кому и когда действительно нужно делать КТ лёгких и о том, могут ли лёгкие полностью восстановиться после этой новой инфекции, в интервью «Облгазете» рассказал главный пульмонолог Свердловской области Игорь ЛЕЩЕНКО.

А воспаление ли?

— Диагноз «воспаление лёгких» или «пневмония» ставят многим заболевшим новым коронавирусом. Что означает это воспаление?

— Воспаление лёгких или пневмония – это воспаление лёгочной ткани бактериального характера, в которое вовлекаются преимущественно альвеолы (пузырьковидные образования в лёгких, которые оплетены сетью капилляров и участвуют в акте дыхания. — Прим. «ОГ»). Пневмония бывает внебольничная и больничная, которая развивается у человека в стенах медицинского учреждения, куда он попал с каким-то другим заболеванием. Чаще всего любое воспаление лёгких возникает по причине пневмококковой инфекции. Но пневмонией обычно болеют в холодное время года, что связано с переохлаждением организма. У нас же в России и Свердловской области новый коронавирус особенно бушевал летом, и вдруг такое большое количество воспалений лёгких. Какая же это пневмония! Лёгкие при COVID-19 поражаются вирусом SARS-CoV-2, а не бактериями. Поэтому термины «пневмония» и «воспаление лёгких» в отношении больных коронавирусом некорректны.

— То есть поражение лёгких при COVID-19 и обычная пневмония не имеют ничего общего?

— Это не идентичные понятия. То, что мы сейчас наблюдаем у больных коронавирусом, — не пневмония, а повышенная реакция лёгочной ткани на воздействие вируса. Правильно ставить диагноз «новая коронавирусная инфекция с или без поражения лёгочной ткани». А дальше к этому диагнозу могут добавиться осложнения, например дыхательная недостаточность. Само поражение лёгких — не осложнение COVID-19, а его проявление. По сути альвеолы и бронхи тоже поражаются при коронавирусе, но не настолько интенсивно, как при бактериальной пневмонии. Получается совсем другая картина. Обычную пневмонию легко определить при рентгенологическом исследовании, а при коронавирусе нужно делать именно компьютерную томографию, иначе изменения лёгочной ткани будет не видно. Очевидна и разница в лечении. Слово «пневмония» гипнотизирует врачей, и они сразу назначают антибиотики, а при вирусной инфекции антибиотики совершенно бесполезны.

— Почему у одних коронавирус поражает лёгкие, а у других — нет?

— На этот вопрос нет точного ответа. Чаще всего коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или легко. Среднее течение по статистике встречается у одной пятой от общего числа всех заболевших, а тяжёлое ещё меньше. Но я наблюдал разных больных COVID-19 и знаю, что поражение лёгких может быть при любой степени тяжести заболевания и в любом возрасте. Есть случаи, когда вирус поражает лёгочную ткань у молодых, а у пациентов старше 65 лет — нет. Факторы риска на это, несомненно, влияют: хронические заболевания лёгких, сахарный диабет, ожирение, курение. Статистика говорит о том, что чем больший букет сопутствующих заболеваний и вредных привычек у человека, тем больше вероятность тяжёлого протекания коронавируса у него. Я не встречал пациентов с ожирением или сахарным диабетом, у которых бы COVID-19 протекал легко. При этом человек 70 лет без сопутствующих заболеваний и вредных привычек может перенести коронавирус без осложнений.

В тему Как распознать одышку в домашних условиях? Попросите находящегося рядом с вами человека посчитать ваши дыхательные движения за минуту. Одно дыхательное движение – вдох и выдох. Если вы совершаете 14–17 дыхательных движений – вы здоровы. Если больше, то это похоже на одышку, и требуется консультация врача.

КТ и «матовое стекло»

— С начала пандемии коронавируса стал очень часто звучать термин «матовое стекло» в отношении снимков лёгких. Этот признак можно отнести к явным симптомам COVID-19?

— Сейчас все зациклены на этом, но я могу назвать более двух десятков заболеваний лёгких и не только, при которых будет синдром «матового стекла». Это вызывает большие трудности в диагностике изменений лёгочной ткани, которые смотрят на компьютерной томографии. Врачам-рентгенологам нужно иметь специальную подготовку, чтобы определить, к какому заболеванию относится «матовое стекло». Более тонко разбираются в болезнях лёгких именно рентгенологи-пульмонологи, но у нас их мало. Конечно, проще сделать больному КТ и увидеть состояние его лёгких. Но это не очень выгодно экономически. К тому же не стоит забывать и о лучевой нагрузке от компьютерной томографии на организм человека.

— Тем не менее в России компьютерная томография лёгких как метод диагностики COVID-19 имеет большее распространение, чем в других странах…

— Да. Для проведения большого числа качественных тестов на COVID-19 необходимо много профессиональных лабораторий с правильными реактивами. Важен грамотный забор биоматериала для теста, его своевременная доставка и быстрое получение результата в течение четырёх-шести часов. Сейчас уже есть даже тесты, которые дают ответ через пятнадцать минут. У нас же люди ждут результатов тестирования по несколько суток.

— Из-за долгого получения результатов тестирования люди и начинают искать, где им сделать КТ лёгких…

— И это излишне. Компьютерная томография лёгких необходима только пациентам, у которых есть симптомы ОРВИ и коронавируса, температура 38 градусов и выше в течение трёх и более суток, а также присутствуют затруднённое дыхание и одышка, возникающая при тех физических нагрузках, при которых её раньше не было. Либо если у больного был явный контакт с больным коронавирусом, и в среднем через пять-шесть дней после этого у него отмечается непривычное затруднение дыхания, чувство стеснения грудной клетки. При лёгком и бессимптомном течении COVID-19 КТ не нужно. На вопрос, как часто делать КТ лёгких, я всегда говорю – чем реже, тем лучше.

Кстати Степени поражения лёгких при коронавирусе по результатам КТ КТ-0 - характерных проявлений COVID-19 нет, вирус не затронул лёгкие. КТ-1 - поражено менее 25 процентов объёма лёгких. КТ-2 - поражено 25–50 процентов объёма лёгких. КТ-3 – поражено 50–75 процентов объёма лёгких. КТ-4 – поражено более 75 процентов объёма лёгких.

Полное выздоровление

— В начале июня этого года в Свердловской области разработали порядок медицинской реабилитации пациентов, которые перенесли коронавирус. Он по-прежнему применяется?

— Это программа реабилитации действует, но она носит рекомендательный характер. Сейчас в нашем регионе есть несколько центров по реабилитации пациентов после коронавируса. Тем, кто переболел COVID-19 в средней и тяжёлой форме и у кого были изменения лёгочной ткани, нередко требуется восстановление органов дыхания, которое включает специальный комплекс упражнений, дыхательную гимнастику. Если же у человека, переболевшего коронавирусом, возникает обострение его хронических заболеваний, то его направляют на реабилитацию к соответствующему специалисту.

— Возможно ли полное восстановление лёгких после их поражения коронавирусом?

— Конечно, но в целом восстановление зависит от объёма поражения лёгких и возраста пациента. Если у молодого человека нет хронических заболеваний и его лёгкие были поражены менее, чем на 25 процентов, то он поправится через месяц, и болезнь пройдёт для него бесследно. Мы видим отчётливую положительную динамику состояния лёгких уже через четыре недели после окончания лечения коронавируса у больного с выраженным изменением легочной ткани, который тяжело перенёс COVID-19. В целом восстановление лёгких занимает от четырёх недель до полугода.

Важно Из-за увеличения числа обращений людей по вопросам коронавируса на «горячую линию» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, ведомство организовало работу дополнительных телефонных номеров. К специалистам можно обратиться по вопросам: – алгоритма действий в случае получения положительного результата на COVID-19; – изоляции контактных; – дезинфекции очагов COVID-19; – профилактики коронавируса; – в случае, если с заболевшим COVID-19 или контактным не связался сотрудник Роспотребнадзора.

Список новых номеров горячей линии по COVID-19 в Свердловской области:

Екатеринбург Кировский р-н

Октябрьский р-н

Ленинский р-н

Верх-Исетский р-н (343) 350-21-64 (343) 374-16-59 в выходные 8-952-142-91-51 Екатеринбург Орджоникидзевский р-н

Железнодорожный р-н Берёзовский Верхняя Пышма (343) 307-40-77 (343) 307-42-99 (343) 307-40-40 Екатеринбург Чкаловский р-н Полевской Сысертский р-н (343) 266-55-21 (343) 266-55-15 Алапаевск и Алапаевский р-н Режевской р-н Артёмовский р-н (34346) 3-18-66 (34346) 3-20-69 Асбест Белоярский р-н 8-902-260-30-13 (34365) 2-48-18 Ирбит и Ирбитский р-н Слободо-Туринский р-н Тавдинский р-н Таборинский р-н Туринский р-н (34355) 6-36-45 (34360) 5-34-87 Каменск-Уральский и Каменский р-н Сухоложский р-н Богдановичский р-н (3439) 36-43-84 (3439) 37-87-08 (3439) 36-48-22 Качканар и Кушва Красноуральск Нижняя Тура (34344) 2-60-03 (34341) 6-35-21 Красноуфимск и Красноуфимский р-н Артинский р-н Ачитский р-н (34394) 7-59-43 (34394) 7-59-40 Нижний Тагил и Пригородный р-н Верхнесалдинский р-н Нижняя Салда Кировград Невьянский р-н 8-912-689-91-27 Первоуральск Ревда Шалинский р-н Нижнесергинский р-н 8-800-222-45-60 (3439) 24-51-17 Североуральск Ивдель Краснотурьинск Карпинск (34380) 2-34-56 (34384) 6-30-61 (34384) 6-48-41 Серов и Серовский р-н Гаринский р-н Верхотурский р-н Новолялинский р-н 8-908-900-39-77 8-952-734-02-10 8-908-913-00-89 Талицкий р-н Байкаловский р-н Тугулымский р-н Камышлов и Камышловский р-н Пышминский р-н (34371) 2-18-98 (34375) 2-05-80

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Опубликовано в №202 от 28.10.2020