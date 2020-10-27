Сергей Лавров ушёл на двухнедельную самоизоляцию

Все запланированные поездки и встречи главы МИД РФ перенесены на более поздний срок. Фото: пресс-служба Кремля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ушёл на двухнедельную изоляцию. Причиной такого решения стал контакт заражённым коронавирусом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и печати МИД РФ, Сергей Лавров чувствует себя хорошо. Все запланированные поездки и встречи главы министерства перенесены на более поздний срок.

Отмечается, что у Сергея Лаврова на 28 и 29 октября были запланированы визиты в Сараево и Белград. В понедельник, 26 октября, глава МИД РФ вернулся из Греции.

22 октября на карантин также ушёл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - у одного из членов его семьи был обнаружен коронавирус, а 23 октября - губернатор Курганской области Вадим Шумков. 8 октября в связи с положительным результатом теста на COVID-19 на самоизоляцию также ушла губернатор ХМАО Наталья Комарова. 22 октября она вышла с карантина.