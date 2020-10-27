Сергей Лавров ушёл на двухнедельную самоизоляцию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ушёл на двухнедельную изоляцию. Причиной такого решения стал контакт заражённым коронавирусом.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и печати МИД РФ, Сергей Лавров чувствует себя хорошо. Все запланированные поездки и встречи главы министерства перенесены на более поздний срок.
Отмечается, что у Сергея Лаврова на 28 и 29 октября были запланированы визиты в Сараево и Белград. В понедельник, 26 октября, глава МИД РФ вернулся из Греции.
22 октября на карантин также ушёл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - у одного из членов его семьи был обнаружен коронавирус, а 23 октября - губернатор Курганской области Вадим Шумков. 8 октября в связи с положительным результатом теста на COVID-19 на самоизоляцию также ушла губернатор ХМАО Наталья Комарова. 22 октября она вышла с карантина.
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