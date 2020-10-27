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27 октября 2020, 17:25

Молодые свердловчане стали реже болеть коронавирусом

парень и девушка в масках, коронавирус

Реже всего диагноз COVID-19 ставят свеедловчанам в возрасте от 18 до 29 лет. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили данные о возрасте заболевших коронавирусом. Реже всего этот диагноз ставят людям в возрасте от 18 до 29 лет.

На них приходится только 6,8% от общего числа заболевших в регионе. Неделей ранее их доля была значительно выше - 10,7%.

Самой широко представленной в числе заразившихся является возрастная категория 30 - 49 лет. Эти люди, наоборот, стали болеть чаще. Сейчас они занимают 37,2% в общей структуре пациентов с COVID-19, а всего неделю назад - 34,3%.

За неделю также немного выросла доля заболевших среди уральцев 50 - 64 лет (с 25,4% до 26,2%). Доли инфицированных детей и людей старше 65 лет практически не изменились - они составили 11,2% и 18,6% соответственно.

Напомним, всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 35 069 свердловчан, количество активных случаев составляет 7,2 тысячи.

Фото: региональный оперштаб

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