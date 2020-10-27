Евгений Куйвашев порекомендовал устанавливать в ресторанах и такси защитные экраны

Евгений Куйвашев подчеркнул, что подобные меры безопасности уже действуют в других странах и они показали свою эффективность. Фото: коллаж.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый указ об ограничительных мерах по коронавирусу, соответствующий рекомендациям Роспотребнадзора. Также глава региона порекомендовал устанавливать прозрачные защитные экраны в ресторанах и такси.

Напомним, сегодня главный государственный санврач страны, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление с рекомендациями по усилению ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. В частности, ведомство обязывает россиян носить маски в местах массового скопления людей, а также рекомендует прекратить деятельность развлекательных заведений и объектов общепита в период с 23:00 до 6:00.

"Считаю предложения федерального Роспотребнадзора разумными. Для безопасности посетителей и сотрудников кафе и ресторанов мы рекомендуем устанавливать прозрачные защитные экраны между столиками, чтобы минимизировать возможное распространение инфекции. Такие же экраны могут быть установлены в такси между водительским местом и пассажирскими.", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что подобные меры безопасности уже действуют в других странах, в том числе в европейских, и они показали свою эффективность. Также он напомнил водителям такси о необходимости надевать маску во время работы. Евгений Куйвашев уточнил, что соответствующие поправки в указ сейчас прорабатываются с юристами.

Кроме того, губернатор объявил о возобновлении бесплатного питания медиков скорой помощи, которые работают в красных зонах, и напомнил о полагающихся им доплатах.

Добавим, что вчера Евгений Куйвашев подписал указ о введении ряда ограничительных мер на территории региона в связи с угрозой распространения COVID-19. Глава Среднего Урала продлил до 9 ноября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, и запретил свердловчанам посещение спортивных мероприятий, проводимых на объектах физкультуры закрытого типа. Также он рекомендовал перевести студентов вузов на дистанционное обучение и увеличить осенние каникулы в школах до 14 дней.