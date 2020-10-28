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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 октября 2020, 11:40

ВОЗ: за неделю в мире выявили рекордный рост заболеваемости COVID-19

Коронавирус в мире

С 19 по 25 октября во всём мире выявлено 2 884 604 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Фото: Павел Ворожцов

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за минувшую неделю рекордное количество случаев заболевания COVID-19 за всё время пандемии. Особенно тревожная ситуация складывается в Европе, Северной и Южной Америке.

По данным ВОЗ, с 19 по 25 октября во всём мире выявлено 2 884 604 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии. По сравнению с прошлой неделей (с 12 по 18 октября) уровень заболеваемости вырос на 16%.

Наибольший прирост подтверждённых диагнозов фиксируется в Европе, где выявлено 1 335 914 случаев, а также в Северной и Южной Америке (884 тысячи человек). В Юго-Восточной Азии за неделю заболели более 445 тысяч.

«Тревожный рост числа заболевших и госпитализированных пациентов наблюдается во многих странах Северного полушария. При этом в некоторых странах, особенно в Европе и Северной Америке, отделения интенсивной терапии постепенно заполняются до предела», - говорится в заявлении организации.

Также за неделю скончались почти 40 тысяч пациентов с COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей смертность выросла на 8%.

Добавим, что по данным статистики Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день во всём мире зарегистрировано 43 965 951 случаев заболевания. Лидерами остаются США, Индия, Бразилия и Россия. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 1 166 908 человек.

Напомним, что накануне в России зафиксировано рекордно число летальных исходов: за сутки в стране скончались 320 пациентов с коронавирусом. Всего за сутки подтверждено 16 550 диагнозов COVID-19.

В Свердловской области за прошлые сутки выявили 287 случаев заражения. С начала пандемии коронавирусом заразились более 35 тысяч свердловчан. За всё время болезнь унесла жизни 748 жителей региона.

Областная газета Свердловской области

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