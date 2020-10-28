В Свердловской области COVID-19 подхватил ещё 291 человек

С начала пандемии в регионе зафиксировано 35 360 пациентов с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие сутки на Среднем Урале лабораторно подтвердили ещё 291 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировано 35 360 пациентов.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области, в Екатеринбурге COVID-19 подхватили ещё 115 человек.

Также новые заражённые есть среди жителей Арамильского городского округа, Артёмовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, ЗАТО Свободный, Ирбита, Карпинска, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Пышминского городского округа, Серова, Сысертского и Туринского городских округов.

Заболеваемость коронавирусом растёт на Среднем Урале уже седьмой день подряд - вчера сообщалось о 287 новых пациентах.

В тяжёлом состоянии находятся 273 человека, 220 из которых лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 147 госпитализированных - на аппаратах ИВЛ. Ещё 991 пациент пребывает в состоянии средней тяжести.

Из больниц за последние 24 часа выписали 323 человек, всего с коронавирусной инфекцией справились 27 397 свердловчан. Также сообщается о четырёх умерших. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 752 жителей Среднего Урала.