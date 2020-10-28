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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 октября 2020, 13:05

Коронавирусом заразились ещё 16 202 россиянина

Девушка в маске

За всё время пандемии COVID-19 в стране подхватили 1 563 976 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В России зарегистрировали ещё 16 202 случая заболевания коронавирусом. За всё время пандемии COVID-19 в стране подхватили 1 563 976 человек.

По информации федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, в Москве за сутки выявили 3 670 заболевших, в Санкт-Петербурге - 727, а в Подмосковье - 505 инфицированных. В списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью Свердловская область опустилась с седьмой строчки на восьмую - на Среднем Урале зафиксирован 291 новый пациент с COVID-19.

Фото: стопкоронавирус.рф

Из российских больниц в связи с выздоровлением был выписан ещё 12 351 пациент. Общее число победивших инфекцию россиян составляет 1 071 301 человек.

При этом в стране зафиксирован рекордный показатель по количеству смертей за сутки - 346 летальных случаев. Число смертей от коронавируса в стране приближается к 27 тыс. 

Фото: стопкоронавирус.рф

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Областная газета Свердловской области

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