В России обновлён рекорд суточной смертности от COVID-19

За прошедшие 24 часа скончались 346 пациентов с подтверждённым COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зафиксировал рекордный показатель по числу летальных исходов за сутки. За прошедшие 24 часа скончались 346 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Новый рекорд суточной смертности превышает предыдущий максимальный показатель на 26 случаев. Во вторник, 27 октября, сообщалось о смерти 320 инфицированных коронавирусом россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Добавим, что за последние сутки в России зарегистрировали 16 202 новых пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии COVID-19 в стране подхватили 1 563 976 человек.

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