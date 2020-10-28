Евгений Куйвашев запретил проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общепита в ночное время

Подписание нового указа губернатор Свердловской области анонсировал во вторник, 27 октября. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал второй указ за неделю об усилении ограничений по коронавирусу. В частности, глава региона запретил оказание услуг общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночное время суток.

Согласно указу № 594-УГ, с 23:00 до 6:00 на территории Среднего Урала запрещается оказание услуг общепита, кроме обслуживания на вынос, доставки заказов, деятельности организаций общепита, обеспечивающих круглосуточное питание работников организации. Ресторанов и кафе, расположенных в аэропорту "Кольцово", на автовокзалах и железнодорожных вокзалах, данное ограничение также не касается.

Отдельно в документе прописана необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Кроме того, предписано оснастить кафе, рестораны и автомобили такси прозрачными защитными экранами.

"Прошу отнестись с пониманием - соблюдать некоторые ограничения гораздо проще, чем лечиться в случае заражения коронавирусом", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Напомним, что подписание данного указа губернатор Свердловской области анонсировал во вторник, 27 октября.

Указ вступает в силу с 29 октября. Публикуем документ, размещённый на портале правовой информации региона:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Добавим, что в понедельник Евгений Куйвашев подписал указ о введении ряда ограничительных мер на территории региона в связи с угрозой распространения COVID-19. Глава Среднего Урала продлил до 9 ноября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями и запретил свердловчанам посещение спортивных мероприятий, проводимых на объектах физкультуры закрытого типа. Также он рекомендовал перевести студентов вузов на дистанционное обучение и увеличить осенние каникулы в школах до 14 дней.

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