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28 октября 2020, 20:50

Сергей Собянин продлил ряд ограничений по коронавирусу в Москве до 29 ноября

Сергей Собянин

Сергей Собянин сообщил о продлении ограничительных мер по коронавирусу в личном блоге. Фото: пресс-служба Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении срока действия некоторых мер безопасности, введённых с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции. При этом он заявил, что в последние две недели ситуация с COVID-19 вселяет "осторожный оптимизм".

"С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя исключить и риска роста заболеваемости ковидом. Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п. Но ещё больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности", - написал Сергей Собянин в своём личном блоге

Он объявил, что организации допобразования и досуговые организации, подведомственные правительству столицы, будут закрыты до 29 ноября. До этой же даты продлевается требование о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы. По словам мэра Москвы, на дистант перешли уже 1,22 млн жителей столицы.

Со 2 по 8 ноября обучение учеников 6-11 классов в московских школах будет организовано в дистанционном режиме. При этом Сергей Собянин отметил, что решение о возобновлении очных занятий для указанной категории школьников будет приниматься исходя из складывающейся эпидситуации.

До конца ноября лица старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать режим самоизоляции, а остальные москвичи - масочный режим. Кроме того, до 29 ноября продлевается действие системы чек-ин (регистрации номеров телефонов на входе) в развлекательных заведениях.

Напомним, в понедельник, 26 октября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении до 9 ноября режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями и запрете на посещение спортивных мероприятий, проводимых на объектах физкультуры закрытого типа. Также глава региона рекомендовал перевести студентов вузов на дистанционное обучение и увеличить осенние каникулы в школах до 14 дней. 

Сегодня глава Среднего Урала подписал ещё один указ о введении дополнительных ограничений по коронавирусу. Губернатор запретил осуществлять работу по организации общепита и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23:00 до 6:00. 

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