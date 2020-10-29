Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
29 октября 2020, 09:22

В Арамиле число заразившихся коронавирусом превысило 200

тест на коронавирус

За последние сутки в Арамиле подтвердили три новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся там достигло 202. Фото: Павел Ворожцов

Арамиль вошёл в число свердловских муниципалитетов, превысивших отметку в 200 заболевших коронавирусом за всё время пандемии. Он стал 24-м по счёту в этом списке.

За последние сутки в Арамиле подтвердили три новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся там достигло 202, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Накануне этот порог перешагнули также Артёмовский и Алапаевск с Алапаевским районом.

О том, как эпидемиологическая обстановка складывается в других населённых пунктах региона, свидетельствует представленный ниже перечень:

Фото: по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал второй за неделю указ об усилении ограничений по коронавирусу. Глава региона, в частности, запретил оказание услуг общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночное время суток.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.10.2020, 11:30 / Общество
Мэрия Екатеринбурга ищет перевозчика для пяти автобусных маршрутов
29.10.2020, 10:42 / Общество
Производитель сериалов «Содержанки» и «Бывшие» получил совладельца из телекома
29.10.2020, 10:12 / Экономика
Курс доллара превысил 79 рублей, евро - 93
29.10.2020, 09:22 / Общество
В Арамиле число заразившихся коронавирусом превысило 200
29.10.2020, 08:33 / Общество
К выходным на Среднем Урале потеплеет до +7ºС