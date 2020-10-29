В Арамиле число заразившихся коронавирусом превысило 200

За последние сутки в Арамиле подтвердили три новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся там достигло 202. Фото: Павел Ворожцов

Арамиль вошёл в число свердловских муниципалитетов, превысивших отметку в 200 заболевших коронавирусом за всё время пандемии. Он стал 24-м по счёту в этом списке.

За последние сутки в Арамиле подтвердили три новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся там достигло 202, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Накануне этот порог перешагнули также Артёмовский и Алапаевск с Алапаевским районом.

О том, как эпидемиологическая обстановка складывается в других населённых пунктах региона, свидетельствует представленный ниже перечень:

Фото: по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал второй за неделю указ об усилении ограничений по коронавирусу. Глава региона, в частности, запретил оказание услуг общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночное время суток.