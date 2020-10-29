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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 октября 2020, 13:28

Оперштаб опроверг перепрофилирование поликлиники в Нижнем Тагиле под пациентов с коронавирусом

Пациентки больницы

Койки предназначены для организации дневного стационара для людей с неинфекционными заболеваниями. Фото: Владимир Мартьянов.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области опроверг информацию о появлении в одном из филиалов поликлиники №4 в Нижнем Тагиле коек для больных COVID-19. Койки предназначены для организации дневного стационара для людей с неинфекционными заболеваниями.

Согласно приказу регионального минздрава, в указанной нижнетагильской больнице осуществляется наблюдение за лёгкими и бессимптомными пациентами, которых госпитализировали в один из пунктов временного размещения. Сотрудники поликлиники производят забор материала на исследование и другое необходимое медсопровождение.

"Иными словами, эта работа не имеет никакого отношения к противодействию коронавирусу", - уточнили "Областной газете" в оперштабе.

Ранее уральские СМИ писали, что в филиале поликлиники № 4 по адресу ул. Дружинина, 53 появится 90 коек для больных коронавирусом, в связи с чем всех пациентов этого отделения перенаправят в медучреждение по адресу ул. Новострой, 24.

Напомним, вчера стало известно, что в ближайшее время в шести медучреждениях Среднего Урала появится около тысячи дополнительных мест для лечения больных коронавирусом, пневмонией и тяжёлыми формами ОРВИ.

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