Препарат от COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию в России

Ранее лекарство переменяли только для лечения пациентов в стационарах. Фото: Алексей Кунилов

Препарат для лечения COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию в России. Ранее лекарство переменяли только для лечения пациентов в стационарах.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, ранее в Минздраве РФ разрешили амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» (компании «Р-Фарм») и «Арепливир» компании «Промомед».

Напомним, в конце мая Министерство здравоохранения России одобрило первый отечественный препарат для лечения коронавируса. «Авифавир» был включён в государственный реестр лекарственных препаратов.

Согласно данным реестра, одобрение Минздрава получило противовирусное средство «Авифавир», которое было произведено совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы фармацевтических компаний.

Международное непатентованное наименование препарата – «Фавипиравир». Он представляет собой таблетки, покрытые плёночной оболочкой. «Применение лекарственного препарата для медицинского применения возможно только в условиях стационара», - сообщалось на тот момент в реестре.

Теперь препарат для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» получил в России постоянно действующее регистрационное удостоверение.

Также ранее «Фавипиравир» включили в список жизненно важных лекарств. Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную цену на препарат: одна таблетка обойдётся в 100 рублей, а предельная стоимость упаковки не должна превышать 5,5 тысячи рублей (без региональных надбавок).

Также на этой неделе Минздрав РФ обновил перечень препаратов для профилактики и лечения COVID-19

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