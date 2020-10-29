Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
29 октября 2020, 17:17

Кабмин направит 16 миллиардов на борьбу с коронавирусом в российских регионах

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину довести эти средства до субъектов РФ уже сегодня. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина заявил, что на закупку масок и тестов на коронавирус в регионы направят 16 млрд рублей. Он поручил Минздраву и Минфину довести эти средства до субъектов РФ уже сегодня.

Напомним, вчера Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил выделить регионам 10 млрд рублей на закупку тестов на коронавирус и средств индивидуальной защиты. Однако правительство решило выделить на 1 млрд рублей больше. Дополнительные средства пойдут на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют граждан на наличие COVID-19.

Кроме того, в регионы направят ещё 5 млрд рублей на закупку препаратов для бесплатного лечения россиян, течение болезни у которых не требует госпитализации. Михаил Мишустин подчеркнул, что перечень этих лекарств уже определён.

"Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объёма производства, чтобы не допустить сбой поставок в регионы. А Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба правительства.

Напомним, 26 октября глава Роспотребнадзора, главный государственный санврач страны Анна Попова подписала постановление с рекомендациями по усилению ограничительных мер, введённых из-за COVID-19. В частности, ведомство обязывает россиян носить маски в общественных местах, а также рекомендует прекратить деятельность развлекательных заведений и объектов общепита в период с 23:00 до 6:00.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.10.2020, 17:24 / Общество
Роспотребнадзор призвал свердловские предприятия отказаться от корпоративов
29.10.2020, 17:17 / Общество
Кабмин направит 16 миллиардов на борьбу с коронавирусом в российских регионах
29.10.2020, 17:14 / Общество
После поручения губернатора на дороги Екатеринбурга вывели только 9 дополнительных автобусов
29.10.2020, 16:17 / Общество
Правительство РФ перераспределит субсидии на создание новых мест в школах Свердловской области
29.10.2020, 16:11 / Общество
Отдалённые свердловские муниципалитеты проверили на готовность к переписи населения