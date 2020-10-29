Кабмин направит 16 миллиардов на борьбу с коронавирусом в российских регионах

Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину довести эти средства до субъектов РФ уже сегодня. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина заявил, что на закупку масок и тестов на коронавирус в регионы направят 16 млрд рублей. Он поручил Минздраву и Минфину довести эти средства до субъектов РФ уже сегодня.

Напомним, вчера Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил выделить регионам 10 млрд рублей на закупку тестов на коронавирус и средств индивидуальной защиты. Однако правительство решило выделить на 1 млрд рублей больше. Дополнительные средства пойдут на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют граждан на наличие COVID-19.

Кроме того, в регионы направят ещё 5 млрд рублей на закупку препаратов для бесплатного лечения россиян, течение болезни у которых не требует госпитализации. Михаил Мишустин подчеркнул, что перечень этих лекарств уже определён.

"Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объёма производства, чтобы не допустить сбой поставок в регионы. А Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба правительства.

Напомним, 26 октября глава Роспотребнадзора, главный государственный санврач страны Анна Попова подписала постановление с рекомендациями по усилению ограничительных мер, введённых из-за COVID-19. В частности, ведомство обязывает россиян носить маски в общественных местах, а также рекомендует прекратить деятельность развлекательных заведений и объектов общепита в период с 23:00 до 6:00.