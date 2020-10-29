«К новому и уже ожидаемому всплеску заболеваемости коронавируса мы опять оказались не готовы»

Бригады скорой помощи и больницы сейчас просто не справляются с наплывом новых пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Такого хаоса не было даже весной, когда казалось, что хуже быть не может Фото: Галина Соловьёва

С середины сентября во всём мире почти ежедневно фиксируют рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За последние недели рекордные цифры заболевших и умерших от COVID-19 за сутки в мире и в России с начала пандемии обновлялись не раз. К новому и уже ожидаемому всплеску заболеваемости коронавирусом мы опять оказались не готовы.

Связанные с коронавирусом весенние события поначалу казались чем-то нереальным: обязательный масочный режим, строгий карантин, закрытые рестораны, музеи и многие магазины. Люди были настолько напуганы неизвестным вирусом, что некоторые полностью отстранились от всего окружающего.

Но по мере снятия ограничений стал уменьшаться и страх людей перед коварным новым вирусом. Отмена самоизоляции и снижение числа новых заболевших расслабили. Однако не успели мы вернуться к подобию прежней жизни, как новая реальность снова дала о себе знать так называемой второй волной COVID-19, которой так пугали учёные. Но если в первую волну максимальное число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 11 656 человек, то сейчас – 17 717. Тогда каждый день прибавлялось по 7 000–10 000 новых заболевших, сейчас – более чем по 15 000.

При этом весной каждый новый случай заражения коронавирусом расследовали, быстро дезинфицировали подъезды в домах и оповещали соседей. Сегодня же больных уже столько, что на всё это закрывают глаза. Логики просто нет. Если весной и в начале лета всё было закрыто, то сейчас ограничения минимальны. И объяснение этому только одно — повторные ограничения окончательно погубят и тот малый бизнес, которому удалось удержаться на плаву во время первой волны коронавируса.

К тому же реакцию людей на новые жёсткие ограничения предсказать несложно. Например, в Италии недавнее возвращение жёстких карантинных мер и введение комендантского часа вызвали массовые протесты по всей стране, в некоторых районах — до столкновения с полицией. Прошлогодние протесты в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и до сих пор не угасающие волнения в Хабаровске говорят о том, что нечто похожее может начаться и в России.

Согласно одному из последних исследований компании по мониторингу и анализу СМИ и социальных сетей «Медиалогия», российские СМИ всё меньше интересуются коронавирусом, чем это было в начале пандемии. Всё меньше интересуются им и люди, утомлённые ежедневными сводками о новых заболевших, выздоровевших и умерших. Но не интересуются ровно до тех пор, пока сами не сталкиваются с COVID-19. И вот тогда начинается настоящая паника. Люди пытаются вызвать скорую или врача, которые должны прибыть к пациенту с серьёзными симптомами коронавируса, но из-за наплыва больных и нехватки медиков никто не приезжает. Пациенты ждут результатов тестирования на коронавирус, которые должны приходить как можно быстрее, но сейчас их может не быть и через десять суток после взятия мазка.

Люди паникуют, не понимая, как им добиться медицинской помощи и как лечиться. А разная противоречивая информация и слухи из разряда «вот это лекарство помогает от коронавируса, но его нет уже ни в одной аптеке» ещё больше разжигают эту панику. Дополняют этот опасный букет возмущения тех, кто не может получить обычную медицинскую помощь, так как многие больницы снова отдают под коронавирусных больных. Мы будто забыли про все другие болезни, хотя большинство людей по-прежнему умирает именно от них, а не от COVID-19.

Вчера же Министерство здравоохранения России обязало руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов согласовывать с ведомством любые комментарии и публичные заявления на тему коронавируса. Теперь информационная повестка будет менее «перегружена», но шансы людей на получение достоверной информации могут стать ещё меньше.

Порядок организации медпомощи заболевшим коронавирусом есть, как и множество медицинских регламентов. Но случаи с разными людьми показывают, что сейчас это имеет малое отношение к реальности. Система здравоохранения не справляется с нахлынувшим потоком больных COVID-19. Например, в Свердловской области, согласно официальной статистике, в последние дни ежедневно фиксируют более 280 новых случаев коронавируса. При этом максимальное число заболевших за сутки, 357 человек, было в регионе весной, но даже тогда в оказании медпомощи и тестированиях не было такого хаоса, как сегодня. Так точно ли на Среднем Урале именно такие приросты новых больных COVID-19 каждый день?

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