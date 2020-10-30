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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 октября 2020, 11:57

В Екатеринбурге открыли ещё один центр компьютерной томографии

В Екатеринбурге открыли ещё один центр компьютерной томографии. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге открыли ещё один центр компьютерной томографии. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге возобновляется работа центра компьютерной томографии, расположенного в отделении противотуберкулёзного диспансера на Чапаева, 9. Там будут принимать пациентов с COVID-19, ОРВИ и внебольничной пневмонией.

Соответствующий приказ выпустило министерство здравоохранения Свердловской области. Документ опубликован на сайте минздрава.

Фото: документ

На этой неделе также стало известно о создании дополнительных коек в противотуберкулёзном диспансере.

Как уточнили «Областной газете» в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, в уральской столице сейчас действует пять амбулаторных КТ-центров. Они находятся также в ЦГКБ №24, ГКБ №14, госпитале ветеранов войн и в отделении противотуберкулёзного диспансера на Дублёре Сибирского тракта, 56 и работают круглосуточно.

О том, где ещё в Свердловской области можно сделать КТ лёгких, читайте в материале «ОГ».

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