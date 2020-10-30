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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 октября 2020, 12:44

В Свердловской области за сутки выявлено 284 случая коронавируса

люди в масках

В Свердловской области за сутки выявлено 284 случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 284 случая новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 35 934.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+79), Алапаевска, Асбеста, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога и других муниципалитетов.

За сутки из больниц был выписан 301 человек. Общее число выздоровевших достигло 28 013. На лечении остаются более семи тысяч свердловчан. Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 1005 – как средней степени тяжести.

Также за последние 24 часа зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19, всего – 766.

Напомним, в предыдущие сутки сообщалось о 290 инфицированных. Суточная заболеваемость в регионе продолжает уменьшаться. До этого небольшой спад был зафиксирован 21 октября.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге возобновляется работа центра компьютерной томографии, расположенного в отделении противотуберкулёзного диспансера на Чапаева, 9. Там будут принимать пациентов с COVID-19, ОРВИ и внебольничной пневмонией. Подробнее об этом читайте здесь.

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