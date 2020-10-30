Суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые превысила 18 тысяч

В России выявлено 18 283 новых случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В России за сутки COVID-19 подхватили ещё 18 283 человека. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 1 599 976.

Вчера сообщалось о 17 717 новых случаях COVID-19. Это был максимальный суточный показатель с начала пандемии.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 268. Свердловская область находится на девятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 284 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа из российских больниц выписано 14 519 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 200 560 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 355 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 27 656 человек.

Добавим, ранее Президент России Владимир Путин обозначил сроки начала вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По его словам, массовая вакцинация может начаться уже в конце 2020 года.

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