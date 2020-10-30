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30 октября 2020, 15:29

На Среднем Урале на четверть сократилось количество детей, пострадавших от укусов клещей

Клещей

В 2020 году поступило 31 180 обращений по факту присасывания клещей, что не превышает средний многолетний показатель. Фото: Галина Соловьёва.

Начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Скрябина поделилась статистикой по активности клещей в 2020 году. Она заявила, что за прошедший сезон число детей, пострадавших от укусов клещей, снизилось на четверть.

По словам Светланы Скрябиной, в 2020 году поступили 31 180 обращений по факту присасывания клещей, что не превышает средний многолетний показатель. 17% от общего числа обращений приходится на детское население.

"В Свердловской области клещевой энцефалит был выявлен у 8 детей, всего от укусов клещей пострадали 7 200 детей. Данный показатель ниже прошлогоднего на 25%", - рассказала Светлана Скрябина в ходе пресс-конференции.

За период с января по сентябрь диагноз "клещевой энцефалит" подтверждён у 42 свердловчан, что в 1,9 раза ниже, чем за аналогичный период 2019 года, и на 20% меньше среднего многолетнего показателя.

Случаи присасывания клещей зафиксированы в 65 муниципальных образованиях Среднего Урала. В Екатеринбурге зарегистрировано 10 300 обращений по поводу присасывания клещей, 1 800 из них приходится на детское население.

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Областная газета Свердловской области

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