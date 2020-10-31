Число заболевших COVID-19 свердловчан превысило 36 тысяч

За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 278. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились более 36 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 278.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за последние 24 часа диагноз подтвердился у 151 человека.

Также новые случаи заболевания выявлены среди жителей Алапаевского района, Асбеста, Арамильского и Ачитского городских округов, Бисерти, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Кушвы, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского городского округа и Тавдинского городского округа.

Общее число зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 36 212.

Состояние 299 больных оценивается как тяжелое, 218 из них находятся в реанимационно-анестезиологические отделениях. 139 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 1037 пациентов госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки из больниц региона выписались 290 человек, победивших инфекцию. С начала пандемии от коронавируса излечились 28 303 свердловчанина.

Скончались ещё шестеро жителей региона, больных COVID-19. Общее число жертв болезни на Среднем Урале достигло 772 человек.

Накануне сообщалось о 284 заболевших свердловчанах.

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